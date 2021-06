José Mourinho se estrena como columnista para la Euro y da favorito: "No veo debilidades en Francia"

La Eurocopa 2020 está a la vuelta de la esquina y uno de los grandes llamativos que tendrá la competición aparte de los partidos, fuera de la cancha estarán los análisis de José Mourinho, quien desde hace unos meses se confirmó que será columnista en el diario The Sun durante las semanas que se juegue el torneo.

El ahora técnico de la Roma a partir de la próxima temporada publicó su primer texto en el medio en el que dio a su favorito. "Francia puede formar un equipo B e incluso un equipo C porque en este momento tiene un número increíble de jugadores de primer nivel", expresó el portugués.

The Special One tiene claro que los campeones del mundo cuentan con una gran ventaja para levantar el título que lograron por última vez en el 2000. "No veo debilidades en el equipo francés. Si tengo que decir qué equipo va a ganar la Euro, entonces digo que serán ellos", manifestó.

El ex de Tottenham también dio su punto de vista sobre los actuales monarcas del Viejo Continente, Portugal. "Está en un grupo tan difícil, si me dijeras que Portugal va a ser eliminado, no me sorprendería. Jugamos contra Francia en Francia, Alemania en Alemania y Hungría en Hungría. Así que es una situación asombrosa, pero si lo superamos, podremos llegar hasta el final".

Cabe destacar que Mourinho viene de una campaña complicada en la Premier League y ahora volverá a la Serie A donde brilló con el Inter de Milán, especialmente en 2010 con un histórico triplete que posteriormente le valió poder ir a dirigir a Real Madrid.