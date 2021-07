Donnarumma reconoce que preparó la definición a penales ante España: “Estudiamos todo, también entra el instinto”

Este martes se conoció al primer finalista de la Eurocopa, porque luego de un empate 1-1 durante los 120 minutos de encuentro, la selección Italia se impuso por penales ante España y se citó al partido por la gloria eterna.

Y una de las grandes figuras del compromiso fue el portero Gianluigi Donnarumma, quien respondió cada vez que fue requerido y durante la infartarte definición atajó el penal decisivo a Álvaro Morata.

Por lo mismo, tras el compromiso fue consultado por la televisión italiana Sky Sport sobre la tanda desde los doce pasos y el arquero reconoció que junto al cuerpo técnico estudiaron a cada jugador español.

“Con el cuerpo técnico estudiamos todo, pero luego también entra el instinto. Pero antes del partido estudias cómo tiran, si miran a la derecha a la izquierda, si no lo hacen, sin duda estudio”, reconoció.

¡Un verdadero CRACK! �� Un pequeño salto y suave definición contra el palo: el penal de Jorginho para la clasificación de Italia ���� a la final de la #EurocopaEnDIRECTV!



Lo disfrutaste por @DIRECTVGO y @DIRECTVSports. pic.twitter.com/ww2mwx5db7 — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) July 6, 2021

Al ser consultado por ser una de las figuras de Italia en el certamen, expresó que “sabemos por dónde empezamos y por dónde empecé. En ese momento todo estaba ahí, estoy en una final europea”.

“Con la fuerza del grupo lo logramos. Los porteros que me precedieron hicieron historia, tengo emociones que no se pueden describir, todo me pasa por la cabeza. Lo disfruto con mis compañeros y dedico la victoria a (Leonardo) Spinazzola”, agregó.

Este miércoles se conocerá al segundo finalista, porque Inglaterra y Dinamarca disputarán su cupo para llegar al encuentro por la copa de este domingo, el que está programado para las 15:00 horas y que podrás seguir junto a RedGol.