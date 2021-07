Luis Enrique sale en defensa de Álvaro Morata: “Tenía un problema en el abductor y quiso tirar el penal, dice mucho de él”

Se terminó el sueño de alcanzar la gloria en la Eurocopa para la selección de España, porque tras igualar durante los 120 minutos terminó sucumbiendo en la definición a penales ante el conjunto de Italia.

Por lo mismo, tras el cotejo Luis Enrique afrontó la conferencia de prensa y se refirió a las críticas que ha recibido Álvaro Morata, delantero que marcó el empate parcial, pero que falló el penal decisivo en la ronda de los cuatro mejores.

“Tenía un problema en el abductor y quiso tirar el penal, dice mucho de su personalidad. Tuvo que aguantar situaciones difíciles en esta concentración y estuvo a un nivel bestial. Hoy generó desconcierto en el rival y marcó el gol”, reconoció.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras de elogios para Pedri: "Lo de él en esta Eurocopa no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en ninguna competición. Como ha rendido, como interpreta el juego, como ocupa los espacios, la calidad que tiene. No he visto nada igual nunca. Es algo fuera de toda lógica”, expresó.

Y sobre el partido que los dejó fuera de alcanzar la gloria, comentó que “la nota es un sobresaliente bajo, sería alto si hubiéramos llegado a la final. Hace varias concentraciones hablábamos de como queríamos jugar, se lo creyeron y llevaron a cabo de manera maravillosa. Hemos demostrado que somos un equipo y lo vamos a seguir siendo”.

“No es una noche triste, hay desazón pero hay que saber ganar y perder. En cuartos estábamos muy contentos ganando a los penaltis y ahora no hay que hundirse. Llevamos sembrando desde hace mucho tiempo para ser competitivos. Éramos una de las ocho favoritas y nos vamos a casa con la tranquilidad de haber cumplido con el cometido”, sentenció.