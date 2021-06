Luis Enrique respalda a Morata: "No es fácil estar en su piel, le di un abrazo"

Álvaro Morata ha sido duramente criticado por su rendimiento en la selección española, pese a que ya le marcó un gol a Polonia en la Eurocopa.

El delantero de la Juventus incluso fue victima de amenazas en sus redes sociales. “Recibí amenazas e insultos a mi familia. Incluso me dijeron, ‘Espero que se mueran tus hijos’. Tuve que dejar mi teléfono en otra habitación", acusó Morata.

Luis Enrique, DT de España, se refirió al momento que vive el delantero: "Yo le quiero mucho y más que un compañero es un amigo. Lo primero que hice al enterarme de esto fue darle un abrazo y darle mucho ánimo. No es fácil estar en su piel y seguro que lo más necesita es un abrazo de su mujer y sus hijos, pero como no se puede... Pues yo le di un abrazo".

Sobre las amenazas, señaló: "No consumo información deportiva durante el europeo. La situación tiene un grado de gravedad que hay que ponerlo en manos de la Policía. Lo que diga yo no tiene importancia, son cosas que hay que corregir de manera rotunda".

"Estamos expuestos a todo tipo de críticas y las aceptamos, pero lo que sean amenazas a los niños, a los familiares eso no. Todos somos responsables de lo que hacemos y lo que decimos. No me cabe en la cabeza que pasen estas cosas, porque pueden hacer mucho daño. El jugador lo puede saber llevar, pero la familia y los niños... Esto es denunciable", finalizó.