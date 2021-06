La despectiva declaración de Luis Enrique: "Convoco a los mejores, da lo mismo si juegan en Chile o Perú"

Este jueves el director técnico de la selección de España, Luis Enrique, respondió a las dudas sobre la nómina para la Eurocopa en confeerencia de prensa.

"Para mí estos es un juego de niños comparado a otras cosas que he tenido que vivir. Por eso convoqué a quienes considero mejores, no si me caen mejor o peor. Me da igual si jugasen en Perú o Chile", señaló el ex futbolista del Real Madrid.

Luego, añadió: "No sé que oncena titular vaya a jugar. Pero lo digo con tranquilidad, cualquiera de los que está aquí puede ir desde el arranque".

Sobre las opciones de su equipo, afirmó: "España sin duda está entre las favoritas en el torneo, aunque el candidato más potente es el actual campeón (por Portugal)".

También se refirió el polémico proceso de vacunación del plantel, que es cuestionado por hacerse tan cerca de la fecha del debut de España en la Eurocopa.

"Desde hace dos meses, el presidente (de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales) nos había informado de la posibilidad de conseguir vacunas a la selección, la pauta completa una vez que diéramos la lista de citados los pasados días 23 o 24 de este mes", indicó.

"Eso no se pudo conseguir lamentablemente, pero lo aceptamos de buena manera. No nos quejamos de nada. Ahora parece que puede llevarse a cabo, pero todavía no es seguro", finalizó.