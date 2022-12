El 2022 dice adiós y nadie sabe lo que deparará el 2023, pero el el año que se va dejó varias frases para el bronce que de seguro serán recordadas por mucho tiempo en una temporada que tuvo al Mundial de Qatar 2022 como protagonista.

Figuras como Lionel Messi y Kylian Mbappé tiene su espacio entre las mejores frases del año. Tampoco puede faltar Johnny Herrera ni Juan Cristóbal Guarello. Matías Zaldivia en su llegada a la U desde Colo Colo y Gustavo Quinteros en un enojo con Maxi Falcón también califican, entre varios otros.

1.- Mbappé y el fútbol sudamericano

Corría finales de mayo y el Mundial de Qatar 2022 empezaba a verse en el horizonte con Francia campeona y pensando en el bicampeonato. En entrevista con TNT Sports Brasil, Kylian Mbappé se la jugó confirmando al cuadro galo entre los favoritos y de paso dejó palabras para el bronce que de seguro los argentinos y la Conmebol recordarán para siempre.

“En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan. (…) La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League, por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo estamos listos. Y Argentina y Brasil no tienen eso”, dijo Mbappé entonces, cuando la Albiceleste y Lionel Messi aún no levantaban el trofeo planetario.

2.- Messi y el “¿qué mirás, bobo?”

El duelo entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 estuvo caliente y tras el triunfo de la Albiceleste Lionel Messi no fue ajeno a un partido polémico que será recordado, entre otras cosas, por las burlas del plantel trasandino a los jugadores tulipanes.

En plena entrevista postpartido, Lionel Messi quedó mirando fijo al seleccionado de los europeos, Wout Weghors, quien quería la camiseta del 10 pese a torearlo todo el encuentro y se llevó un contundente “¿qué mirás, bobo? Andá pa' allá, bobo” de La Pulga.

3.- Zaldivia en su llegada a la U

No es fácil cambiar del azul al blanco o del blanco al azul y eso lo sabe perfectamente Matías Zaldivia, quien dejó Colo Colo para convertirse en refuerzo de Universidad de Chile 2023, protagonista de la polémica y las críticas de los hinchas de ambos archirrivales.

“Yo era trabajador del club, hoy me debo a Universidad de Chile. No fui hincha de Colo Colo, yo soy futbolista profesional e hincha de Chacarita”, sentenció Zaldivia en su presentación como refuerzo azul dejando enterrado su pasado en el Cacique.

4.- Chiquito Escalante y Cobreloa campeón por sobre Magallanes

La Primera B tuvo a un Magallanes superlativo, pero Cobreloa logró darle caza y superarlo por un memento en el segundo semestre. Sin embargo, los carabeleros se repusieron para ser campeones del ascenso y conseguir el anhelado regreso a Primera División.

A fines de septiembre, en medio de la lucha por el primer lugar de la tabla, el goleador de Cobreloa, David Escalante, manifestó a TNT Sports que “los vamos a alcanzar. Cobreloa va a salir campeón. Magallanes se va a caer, nosotros los vamos a pasar por arriba”.

Magallanes finalizó primero y ascendió directamente, mientras Cobreloa se metió directamente a la final de los playoffs por el otro boleto, segundo en la tabla. El cuadro naranja perdió la llave contra Deportes Copiapó y se mantiene en Primera B.

5.- Johnny Herrera y la Católica “chititita” versus la U y Colo Colo

Junio se terminaba y Johnny Herrera hizo enojar a Manuel De Tezanos en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. En medio de un debate sobre el presente de la UC el ex arquero lanzó la piedra.

“Es que Católica es Católica. Es así (hace el gesto de pequeñez) al lado de Colo Colo y la U. Esa es la realidad. Es ver la cantidad de hinchas que tienen”, manifestó Herrera desatando molestia en el amigo del “balong”. Poco después el ex 25 de Universidad de Chile afirmó que “no se entendió el gesto” y que se refería a la caja de resonancia distinta de San Carlos a la del Cacique y el Chuncho.

6.- Guarello “mentiroso” versus Cagigao “chanta”

El jueves 23 de junio la prensa deportiva fue sorprendida por la encerrona sufrida por Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN. El entonces director deportivo de la selección chilena, Francis Cagigao, llegó al programa Los Tenores y tenía preparada la artillería pesada contra el periodista. Se generó un acalorado cara a cara al aire, en vivo y en directo, que no tenía presupuestado el comunicador y quedó la escoba.

“Juan Carlos…”, dijo Cagigao en un error que pareció más estrategia del español. “Juan Cristóbal”, corrigió Guarello.

Aumentada la temperatura del debate, Cagigao lanzó a un desatado Guarello “no grites, por favor. Al borde la histeria, no”. Poco después vino el “usted es un mentiroso” del español al periodista y el “usted es un chanta” del comunicador chileno.

Entre los detalles posteriores, Luka Tudor fue acusado de estar al tanto de la encerrona y terminó saliendo del programa de Radio ADN, al igual que Juan Cristóbal Guarello, que dejó Los Tenores y actualmente es parte de Deportes en Agricultura.

7.- Martín Parra: “No me podía sostener de pie”

El 28 de septiembre Universidad Católica recibió a Universidad de Chile por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, pero el duelo no alcanzó a durar seis minutos en el estadio Elías Figueroa, esto luego que tres fuegos artificiales lanzados desde la barra cruzada detonaran a nada del arquero de los azules, Martín Parra.

El duelo se suspendió por el incidente ocurrido justo después del tempranero gol de Fernando Zampedri que ponía a la UC arriba en llave y el arquero debió ser trasladado en ambulancia rumbo un centro asistencial con trauma acústico y mareos.

El 10 de octubre Parra rompió el silencio tras volver a entrenar con normalidad: “siento que explota la primera y mi intención fue intentar correrme porque pensé que iban a seguir cayendo más. Después me di cuenta que explotan dos más y me tiro al piso porque no me podía sostener de pie. (…)Sentí los oídos muy tapados, no escuchaba nada. Cuando me sentaron, seguía escuchando muy lejano. Tenía la sensación de que mi oído no estaba bien. Cuando me entran al camarín, seguía con el pito de cuando se siente un ruido fuerte”, relató.

8.- Infantino “qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado y trabajador migrante”

Un día antes del inicio de Qatar 2022, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, salió al paso de las críticas por escoger al país organizador como sede de la última Copa del Mundo. El país árabe fue seriamente cuestionado por sus tradiciones y leyes machistas y homofóbicas, considerando además el largo número de obreros muertos e inmigrantes en las tareas de construcción relacionadas al torneo y los estadios.

“Por lo que hemos hecho los europeos durante los últimos 3.000 años deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de dar lecciones moral a otros. Estas lecciones morales son sólo hipocresía. Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento trabajador migrante”, dijo Infantino.

9.- Byron Castillo y el “Qatar por TV” a Chile

Comenzaba mayo y Byron Castillo ya era noticia tras la acusación de la Federación de Fútbol de Chile ante la FIFA contra su par de Ecuador, por las dudas y contradicciones de los papeles de nacionalidad del entonces lateral del Barcelona de Guayaquil.

Ecuador había clasificado a Qatar 2022 y Chile, eliminado, puso ojo en los orígenes colombianos del seleccionado ecuatoriano que jugó los partidos de la primera y segunda ronda de las eliminatorias ante la Roja, considerando que las irregularidades de su documentación, nacido en Colombia y ecuatoriano desde el primer día según una serie de papeles inconsistentes.

Ahí fue cuando Byron Castillo compartió una foto en Instagram con la camiseta de Ecuador y un claro mensaje a Chile, ausente de Qatar 2022 siguiendo la cita planetaria por la televisión: “Qatar por TV”, fue la irónica dedicatoria del jugador a la Roja.

Tras el arbitraje del TAS, la selección chilena no logró meterse a Qatar 2022 por secretaría y Ecuador pudo jugar la Copa del Mundo, con castigo pendiente de puntos para las próximas eliminatorias… y Byron Castillo fuera de la selección viendo el Mundial por TV.

10.- Gustavo Quinteros enojado empuja a Falcón: “Pensá, tonto”

La segunda mitad de junio Colo Colo vio un duro encontrón entre el técnico Gustavo Quinteros y el defensor Maximiliano Falcón durante la ida de la tercera ronda de Copa Chile, en el estadio Monumental.

Quinteros entró a la cancha para retar al jugador que se encontraba con tarjeta amarilla y encarando a rivales muy caliente, arriesgando la expulsión. La transmisión de TNT Sports alcanzó a captar la voz del entrenador albo que ya le había dado un empujón: “Pensá, tonto”.

Bonus tracks

-Pese a que el fallo del TAS determinó multa y castigo de 3 puntos para la selección de Ecuador para las eliminatorias al Mundial 2026 por “uso de un documento que contiene información falsa” de Byron Castillo, Chile no clasificó a Qatar 2022 por secretaría. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, lamentó que “el fallo del TAS nos da la razón, pero no como queríamos”.

-Cristiano Ronaldo y Portugal se despidieron de la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras caer en cuartos de final contra Marruecos. Era el último Mundial de CR7 y la última oportunidad para sumar el anhelado trofeo planetario a sus vitrinas: “el sueño fue bonito mientras duró”, sentenció días después el luso.

-Lindos días en que Marcelo Ríos era noticia por su calidad tenística. Hoy sólo lo hace por declaraciones cuestionables, insultos y descalificación directa a otros personajes de la actualidad criolla. En la previa del Mundial de Qatar volvió a cargar contra juan Cristóbal Guarello, quien junto al equipo de Deportes 13 transmitirían a la vieja usanza con chaqueta blanca. “Cámbiate la cara entera porque pareces cualquier hueá con chaqueta blanca”, sostuvo la otrora raqueta nacional en redes sociales. ““Estamos aquí con estas bellísimas chaquetas blancas, no para casarse sí, pero sí para transmitir en el 13”, contraatacó Guarello en Canal 13.

-Dicen que nada es eterno y a mediados de octubre Marcelo Gallardo anunció que dejaba River Plate tras ocho años y medio y 14 títulos ganados con el Millo: “todo tiene un final, es el momento de cerrar un ciclo muy valioso”, dijo entonces el Muñeco.

-El 18 de agosto Ñublense daba el primer golpe ante Colo Colo en la ida de los octavos de final de la Copa Chile, derrotando a Colo Colo por 2-1 en la ida. Jaime García confirmaba su buena racha contra el Cacique y dejaba un palo para Gustavo Quinteros: “nunca he salido a hablar si me faltan o no me faltan refuerzos, jamás".

-Mauricio Israel volvió con todo y sin pelos en la lengua en el programa Círculo Central de TV+. A fines de julio se mandó una de varias frases durísimas contra el representante Fernando Felicevich: “Pablo Milad no existe. El verdadero presidente del fútbol chileno es Felicevich, el cáncer”.

-No es chiste ni una broma: en medio de la polémica por el cobarde ataque de una parte de la barra de la Católica con fuegos artificiales al aquero de la U, Martín Parra, el argumento del presidente de Azul Azul, Michael Clark, tuvo un curiosos foco… “Nuestra barra se porta increíble y nos tratan con la punta del zapato”, dijo el directivo de Universidad de Chile.

-Corría abril y el arbitraje chileno sufría un terremoto que tuvo entre otras cosas, el quiebre entre el referato y el presidente de la Comisión de Árbitros, Javier Castrilli. Un audio filtrado tenía a Francisco Gilabert reconociendo supuestas presiones para favorecer a Huachipato en la promoción frente a Deportes Copiapó. “Llamaron de Santiago, había que cobrar penal”, sostuvo el juez en un caso que finalmente dio una vuelta de 180 grados.

-Williams Alarcón dejó Colo Colo como nuevo jugador de La Calera tras una operación de 400 mil dólares por el 70% del pase. La situación no le gustó nada al padre del joven futbolista y cargó con todo: “A Gustavo Quinteros no le gustan los jóvenes, Colo Colo lo regaló. (…) Daniel Morón se mandó la cagada del año”, dijo Alarcón padre.

-Tras el peor debut posible de Argentina contra Arabia Saudita en Qatar 2022, y los siguientes duelos de la Albiceleste, muchos hinchas rivales ironizaban preguntando “¿dónde está Messi?”. Pues bien: los sudamericanos se coronaron campeones del mundo y La Pulga ya tiene el trofeo que le faltaba. Incluso, tras el fin del Mundial, la Conmebol dedicó un video al nuevo monarca planetario contestando tajante: “acá está Messi”.