Giovanni Hernández, entrenador del Atlético Fútbol Club de la Primera B de Colombia, aseguró que tras la caída de su equipo notó aspectos extraños en el juego tanto de sus jugadores como del arbitraje. "No sean bobos", emplazó al periodismo local para que hable del asunto.

¡Escándalo en Colombia! Giovanni Hernández acusa irregularidades en partido de su elenco: "Le han hecho daño al fútbol, no me gustan los equipos que se abren de piernas"

Giovanni Hernández es recordado en Chile por su exitoso paso por Colo Colo, donde el 2007 ganó dos campeonatos nacionales. Ya de vuelta en su natal Colombia, se dedicó a ser entrenador, donde dirige al Atlético Fútbol Club, que juega en la Primera B.

Y tras un partido que perdió 3-1 contra Llanero FC, fue muy suspicaz respecto al comportamiento de sus dirigidos y también al de los árbitros del encuentro, dando a entender que el fútbol no está limpio en ese país.

"No me gustan los equipos que se abren de piernas o de patas, como quieran llamarlo, para que el rival llegue y tome, como sucedió", fue su enérgico comentario sobre la actuación de sus propios jugadores. "El rival entrenó con nosotros en el primer tiempo y parte del segundo", añadió.

Agregó Gio que "estoy triste, sé lo que puede dar este equipo y sus jugadores. Los jugadores de experiencia no tuvieron carácter, aunque juguemos contra 13 o 14, y ya saben a lo que me refiero".

Ahí se fue con todo contra la manera en que los árbitros manejan los partidos. "Ya estoy cansado que los jueces de línea piten los partidos, no lo hacen los árbitros. Señores árbitros, del fútbol, aficionados, sepan que los jueces de línea arbitran con los intercomunicadores. Pasó algo, le han hecho daño al fútbol, ustedes saben periodistas, no son bobos", indicó.

Finalmente manifestó que "estoy mirando qué es lo que sucedió hoy, porque algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro y ustedes saben a qué me refiero. Vamos a ser sinceros, yo he sido un buen perdedor, yo siempre salgo, doy la mano y doy la cara porque esto es fútbol, es de valientes. Pero hoy pasó algo, algo pasó", remató.