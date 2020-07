Erling Haaland envía una clara señal de desprecio al Real Madrid

Erling Haaland es una de las estrellas más codiciadas del fútbol mundial, y su extraordinaria temporada con el Borussia Dortmund le ha valido el interés de gigantes como Real Madrid, algo que al parecer al noruego no le entusiasma y así lo dejó entrever con una clara señal.

La semana pasada los negriamarillos presentaron su nueva camiseta para la temporada 2020/2021, teniendo al delantero de 19 años como rostro principal de la campaña publicitaria, mostrando incluso la dorsal que utilizará en la próxima campaña.

El noruego pasó de utilizar el número 17 al 9, señal inequívoca de que pleanea permanecer al menos una temporada más junto al plantel comandado por Lucien Favre en vez de partir al elenco merengue en el mercado de verano.

Hace algunos días, Haaland conversó con WAZ, donde aseguró que no tenía intenciones de abandonar el Borussia Dortmund en el corto plazo:

"No pienso mucho en el futuro, vivo el presente y decido qué es mejor para mi carrera en cada momento concreto. Por eso me incorporé al Dortmund en invierno, con toda la convicción. Es uno de los mejores equipos del mundo, he firmado un contrato largo -hasta junio de 2024- y prácticamente acabo de llegar. Así que ahora no pienso en irme para nada", dijo Haaland.