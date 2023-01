Este lunes el Elche empató como visita por 1-1 frente al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla por la fecha 17 de la Liga española.

El equipo forastero contó con el defensa chileno, Enzo Roco, desde el inicio y durante todo el encuentro. De hecho, tuvo la posibilidad de marcar a los 68 minutos, pero su cabezazo fue a las manos del arquero Ledesma.

El primero gol del encuentro fue para el Cádiz y llegó a los 7 minutos a través del uruguayo Brian Ocampo, quien llegó esta temporada procedente del Nacional de Montevideo.

El recién ingresado, Ezequiel Ponce, marcó el empate final del Elche a los 81 minutos, con un cabezazo tras buen centro del argentino Lautaro Blanco.

El tanto debió ser invalidado por un fuera de juego previo, pero el VAR no actuó, lo que luego generó polémica entre los dirigentes del Cádiz y el cuerpo arbitral.

"El VAR no ha visto el fuera de juego previo al gol del empate del Elche y Del Cerro Grande me ha pedido disculpas. El VAR no puede fallar. El error nos ha costado dos puntos importantes. Me sorprende que el señor que está en el VAR no chequee esta acción de importancia descomunal", afirmó el técnico del Cádiz, Sergio González.

El Elche rescata un punto que no le sirve de mucho, pues sólo suma 5 unidades en 17 partidos jugados y, por supuesto, es último en la tabla de posiciones.

En la próxima fecha el equipo de Enzo Roco será local frente al Osasuna, una nueva oportunidad para empezar a despegar antes de que sea demasiado tarde.