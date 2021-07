Enzo Roco feliz en su regreso al Elche: "Estar de vuelta es la mejor elección que pude tener"

Enzo Roco puso fin a su aventura en el fútbol de Turquía y regresó de forma oficial al Elche de España. El defensor chileno, que disputara la Copa América, fue presentado en su vuelta al cuadro franjiverdes para disputar una nueva temporada en la máxima categoría de dicho país.

El zaguero, que estuviera casi cuatro años en el torneo turco, decidió volver al cameponato español para recuperar protagonismo y ser opción en la selección chilena de Martín Lasarte. En su presentación, dio algunos detalles del por qué decidió volver.

"Son varios motivamos. El primero apunta a lo deportivo, estar en La Liga es un plus para cada jugador y más para los sudamericanos, que esperamos convocatorias de la selección y mantenernos en el alto nivel. También en mi madurez, no solo por haber sido ex jugador del club sino también por mi temporada el año pasado, donde lo hice muy bien y conlleva a estar de vuelta en una liga como esta", aseguró.

Roco fue presentado en su regreso al Elche. Foto: Elche

Roco destacó las diferencias con su primera vez en el Elche. "El recorrido te da experiencia y conocimientos, tener nuevas oportunidades en otros países, partidos de alta convocatoria como la selección... es un rodaje que te da experiencia para tener liderazgo de ordenar la defensa, más personalidad en desenvolverme con los compañeros. Todo sumará y lo pondré para el equipo".

El defensor también realizó una particular comparación entre España y Turquía. "Los dos años que estuve en La Liga son soñados, vine joven y con el transcurso del tiempo uno va valorando eso. Estamos claro que aquí están un peldaño más arriba, el mantenerse en competencia y dejar huella donde uno ha estado es bueno, estar de vuelta es la mejor elección que pude tener (...) La liga turca si bien está un poco más abajo, te deja experiencia. Es competitiva, con jugadores de recorrido. He ido aprendiendo, madurando y eso quiero transmitirlo aquí en Elche".

Por otro lado, destacó el retorno del club a Primera División después de años complejos en el descenso. "Hay que destacar a la gente, que se mantuvo firme. Fueron parte importante para que el club se mantuviera vigente, he seguido las campañas en Segunda y Primera es donde merece estar el equipo. Da alegría estar acá".

Finalmente reconoció que espera sumar minutos en el amistoso de esta tarde ante el Tenerife. "Por la tarde deseo tener minutos, tengo ganas, me siento cada vez mejor y ojalá tener la oportunidad".