El presidente de Argentina Alberto Fernández combate el coronavirus imitando la estrategia del Pipo Gorosito

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha tomado medidas drásticas para combatir al coronavirus en su país, por ejemplo, fue uno de los primeros en cerrar las fronteras y aplicar cuarentena, en Sudamérica.

Fernández, como buen transandino, es fanático del fútbol, puesto que es hincha de toda la vida de Argentinos Juniors, y para luchar contra el COVID-19 aplica su base para todo, el "teorema Gorosito".

¿Qué tiene que ver el ex volante de Universidad Católica? Bueno, lo explicó el propio mandatario, quien en una entrevista radial fue consultado si estaba nervioso, y explicó todo con una anécdota futbolera.

"Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a Pipo Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él", fue lo primero que sostuvo Alberto Fernández.

Para luego aclarar lo que es el "teorema Gorosito": "Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. ‘Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien’. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplicó en todo".

Es decir, Gorosito es el mentor de Fernández.