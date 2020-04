Edgardo Codesal recuerda la final del Mundial 1990: "Diego Maradona es de las peores personas que conocí en mi vida"

Se van a cumplir 30 años de la final de la Copa del Mundo de Italia 1990 entre las selecciones de Alemania y Argentina y que terminó con los germanos levantando el preciado trofeo.

El gol germano fue luego de una falta penal cobrada por el árbitro mexicano Edgardo Codesal, el que se refirió en malos términos a la superestrella trasandina, Diego Armando Maradona.

"Vino y me dijo que ya sabía que la FIFA había tramado un robo, también podría haberlo expulsado. Lo contemplé por ser un excelente jugador, pero como persona es de las peores que conocí en mi vida", recordó el azteca.

El ex referí está dolido, y no se olvida de lo que habló Maradona de él cuando dirigiá a los Dorados.

"Cuando estuvo en Querétaro, en su paso por Dorados, le preguntaron si sabía que vivía acá y él me dijo que no sabía que había tantos ladrones aquí. Ese tipo de cosas, a pesar de que pasaron 30 años para justificar lo que no logró en la cancha, no me hacen cambiar lo que hice ni lo que volvería a hacer si tendría la oportunidad", cerró.