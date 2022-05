La denuncia de la Federación de Chile ante la FIFA por el Caso Byron Castillo tiene preocupados a los ecuatorianos, pero hay algunos que parecen tomárselo con tranquilidad.

El defensa del Bayer Leverkusen y de la selección de Ecuador, Piero Hincapié, se refirió a la situación afirmando que no tiene dudas de que su equipo estará en el Mundial de Qatar 2022.



"La verdad que no ha afectado en nada a nosotros. Nosotros no nos metemos en ese tema, que arreglen el tema de selección a selección en la FIFA. No nos metemos en eso, no tenemos nada que ver", comenzó diciendo sobre la denuncia de Chile ante la FIFA.

Luego, afirmó: "Byron Castillo es ecuatoriano 100%, no va a haber ningún problema. Y Ecuador obviamente va a estar en el Mundial, no creo que suceda algo malo que lo saque del Mundial".

El compañero de Charles Aránguiz también aprovechó de agradecer a la afición ecuatoriana: "Gracias a toda la afición de Ecuador, a todos por apoyarme en altos y bajos, es el camino que tenemos que seguir para llevar a la selección a lo más grande",

"El Mundial es lo mejor que le puede pasar a un futbolista y nosotros como jugadores de la Selección estamos dispuestos a entregarlo todo en los partidos que nos toque", añadió.

Finalmente, ya asumiendo que Ecuador va al Mundial, señaló: "Los equipos del grupo (Catar, Senegal y Países Bajos) que son difíciles, vamos a hacer todo lo posible para dejar a Ecuador en lo más alto".

Hincapié ofreció esta entrevista a Fox Sports México, pues el Bayer Leverkusen se encuentra en aquel país para disputar un partido amistoso frente al Toluca este martes.