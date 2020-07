Diego Simeone: "El VAR es justo y si cobran más penales es porque atacan más como el Real Madrid"

El triunfo del Real Madrid sobre el Athletic con gol de penal de Sergio Ramos, despertó la molestia del Barcelona por considerar que el cuadro dirigido por Zinedine Zidane está siendo derechamente ayudado por el VAR.

Incluso el presidente culé, José María Bartomeu aseguró que el VAR siempre ayudaba al mismo equipo, haciendo referencia al Madrid.

Uno que salió curiosamente a defender al cuadro merengue, fue ni más, ni menos, que Diego Pablo Simeone, entrenador del clásico rival, Atlético Madrid.

Simeone junto a sus dirigidos en el duelo ante el Barcelona (Getty Images)

"No voy a repetir cosas que ya dije y ahora no tiene sentido. Lo dije cuando lo pensé y lo comenté. El VAR expone todo. Antes no teníamos la posibilidad de ver algo que se ve. Se pueden equivocar. El VAR es más justo con todo, con los que ganan porque si les cobran más penales es porque atacan más como el Madrid. El VAR expone todo", aseguró el Cholo.

Simeone defendió derechamente al sistema, afirmando que "creo que el VAR expone lo que podemos ver todos. Lo ve el árbitro, lo ve la gente, nosotros lo revisamos. Después hay una persona la que decide, que es el que está en el VAR. Vamos a ser perjudicados y beneficiados. Ahora nos queda todo claro. Se ve. Quedamos más expuestos todos".