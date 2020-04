Diego Maradona: “hay algunos que ahora se hacen los boludos y quieren aprovechar este momento para no pagar y vienen con quilombos desde hace años"

Todavía saca chispas las declaraciones de Carlitos Tévez, quién aseguró que los jugadores de fútbol pueden tranquilamente estar sin cobrar seis meses.

Diferentes jugadores de las divisiones menores lo enfrentaron, y este sábado hasta el propio Diego Armando Maradona tomó distancia de su amigo Apache. "Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos. Pero hay jugadores que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes le tienen que pagar. Que busquen la manera. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar”, aseguró el Pelusa.

Y en su estilo, fue mucho más allá al afirmar que “hay algunos que ahora se hacen los boludos y quieren aprovechar este momento para no pagar y vienen con quilombos desde hace años. Parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes. Así que ahora no busquen excusas porque los jugadores tienen que cobrar para comer".

Maradona le pide un esfuerzo a los jugadores que ganan más dinero. "No son todas las situaciones iguales. Por eso el ejemplo de Alemania es muy bueno. Los jugadores que tuvieron la suerte de ganar mucha guita en toda su carrera, hoy deberían armar un fondo común para ayudar a los pibes del ascenso. Por nuestra parte estoy dispuesto a juntarme con los colegas entrenadores para ayudar a los técnicos del ascenso. De esta se sale con solidaridad porque alguna vez todos cobramos un primer sueldo y sabemos lo que eso significa”, cerró.