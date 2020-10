Diego Maradona aconseja a Mbappé: "Es un jugador fantástico, pero debe estar atento a los defensas que pueden masacrarle la rodilla"

Diego Maradona está a dos días de su cumpleaños 60 y la prestigiosa revista France Football le ha dedicado su número de esta semana al ex futbolista argentino, que ha decidido autoaislarse en su propio domicilio por riesgo a contraer el coronavirus después de que uno de sus allegados diera positivo.

El Pelusa conversó con el medio francés y reconoció su admiración por Kylian Mbappé. "Es un jugador fantástico, pero sigue siendo joven. Tiene que jugar muchos encuentros en todas las competiciones para seguir creciendo y debe estar atento a aquellos defensas que pueden masacrarle la rodilla", dijo el 10 recordando la entrada que le hizo Andoni Goikoetxea en 1983, cuando militaba en las filas del FC Barcelona.

"Reconozco que su progresión está siendo muy rápida", añadió Maradona. Además, el campeón del mundo argentino recordó cuando estuvo a punto de reforzar al Olympique de Marsella en 1989: "Contactaron conmigo para doblarme el salario. Yo estaba en el Nápoles, le dije al presidente que me dejara ir y él me aseguró que si ganábamos la UEFA me permitiría marcharme. Así que el día que la ganamos fui a su despacho y le dije que me iba, pero se echó atrás y no me dejó irme".