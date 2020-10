Diego Maradona calienta a Inglaterra y advierte sobre el mejor del mundo hoy: “Nadie logra ni la mitad de lo que hacen Cristiano y Messi”

El 30 de octubre de 2020, Diego Maradona cumplirá 60 años. Y en la previa de este cambio de folio del astro argentino, France Football anunció una extensa entrevista con él de la cual liberaron un pequeño pero sabroso adelanto.

En él, el Pelusa contó que estuvo a detalles de jugar en el fútbol galo, específicamente en el Olympique de Marsella, pero todo fue frustrado por la dirigencia del Napoli, su club de entonces.

“Los dirigentes de Marsella se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron doblar mi salario. Estaba jugando en Napoli en ese momento y el presidente (Corrado) Ferlaino me dijo que si ganábamos la Copa de Europa (la que ganó contra el Stuttgart), me dejaría ir”, relató el zurdo.

“Bernard Tapie (presidente de OM) y Michel Hidalgo (director deportivo) incluso vinieron a verme hasta Italia para hacerme una propuesta y para que lo discutiéramos todos juntos. Una vez que regresé a Nápoles (tras la reunión en Milán), le dije a Ferlaino: ‘Gracias presidente por todos estos hermosos años, me voy’. En ese momento, comenzó a hacerse el tonto, como si no entendiera, y retrocedió. Fin de la historia”, remató.

Asimismo, aprovechó de tocarle la orea en su estilo a Inglaterra, uno de sus grandes adversarios tanto políticos como en el fútbol.

Diego Maradona marcó un antes y un después ante Inglaterra en México '86. Además del gol con la mano, hizo el que es considerado el gol más lindo de la historia de los Mundiales en el mismo partido. | Foto: Getty Images

Frente a la pregunta si le quedó algo pendiente en el fútbol, el 10 no dudó. “Sueño con poderle marcar otro gol para los ingleses, ¡esta vez con la mano derecha!”, tiró entre risas.

Finalmente, fue clarísimo con respecto al mejor futbolista de la actualidad por más que no estén pasando por su mejor momento. “Messi y Cristiano, Cristiano y Messi… Para mí, estos dos están muy por encima de los demás. No veo a nadie acercándose a ellos. Ni uno solo logra la mitad de lo que hacen”, remató.

La entrevista completa de France Football a Diego Maradona se espera que sea liberada esta semana, en la víspera del aniversario 60 del natalicio del 10.