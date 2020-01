Diego Armando Maradona admite ofrecimiento para dirigir la selección de Venezuela

En la antesala del partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata ante Vélez Sarsfield, Diego Armando Maradona confesó que recibió una propuesta para dirigir a la selección de Venezuela, pero que desistió de ella por su compromiso personal con el club argentino.

“Me jugaba la vida, que está acá con los muchachos (los jugadores). No podía faltar (…) Mi palabra estaba empeñada. No había ninguna posibilidad que me sacara de aquí, del corazón que tienen estos muchachos”, señaló el astro argentino.

Recordemos que hace solo unos días atrás Maradona se reunió con el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, encuentro que fue muy comentado por los medios ante una posible reunión con la Federación de Fútbol de Venezuela para que fuese el nuevo técnico de la vinotinto.

Sobre el partido entre Gimnasia y Vélez, este terminó igualado sin goles, resultado que no le sirve al equipo dirigido por Maradona, pues en 17 fechas disputadas aún sigue con riesgo de perder la categoría, porque está vigésimo con 15 unidades.