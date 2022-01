Prensa local le hace la guerra al equipo de Tomás Alarcón: "El Cádiz da pena, es carne de Segunda División y no sabe atacar por miedo a perder"

El Cádiz sufrió un nuevo traspié en La Liga al perder por 2-0 frente a un Osasuna que venía seriamente empantanado. Al cuadro de Tomás Alarcón no le alcanzó venir de la victoria en Copa del Rey con agónico gol del mediocampista chileno contra Fuenlabrada y abrocha siete duelos sin victorias en el doméstico español.

Con este panorama, el Cádiz es penúltimo en la tabla (19°) con apenas 14 puntos en 20 partidos. Sólo supera a Levante (11) mientras Elche cierra la zona de descenso directo con 16 positivos en la plaza 18°.

De no cambiar drásticamente, el cuadro de Tomás Alarcón va directamente a la Segunda División de España. Diario de Cádiz fue durísimo y le declara la guerra al equipo por no arriesgarse en búsqueda de la salvación.

“El Cádiz CF da pena”, tituló el mencionado medio tras la derrota contra Osasuna. En otra publicación agregan que “el Cádiz CF desanda el camino que le llevó hasta Primera División y toma sin freno la dirección hacia Segunda salvo un giro radical de manera inmediata”.

“Ahora mismo es carne de Segunda (…) El equipo hace aguas por todos lados en el plano colectivo e individual. Ocupa la penúltima posición con sólo 14 puntos de los 60 disputados”, agrega Diario de Cádiz.

Las críticas son a nivel individual y grupal, contando al plantel y también al cuerpo técnico encabezado por el entrenador Álvaro.

“No hay la más mínima reacción, no hay capacidad para activar un plan B que con el tiempo se demuestra que no existe. (…) Cuando tiene que atacar no sabe cómo hacerlo”, sostiene el periódico local.

Diario de Cádiz sentencia que “acobardado va camino de volver a Segunda un Cádiz CF con la cabeza agachada, abocado al fracaso arrastrado por el miedo a perder cuando la gloria sólo está reservada para los valientes”.