Desgarrador mensaje de Ricardo Centurión a su novia: "Me voy a morir de la tristeza ¿Por qué no me llevaste a mí?

No hay consuelo para la tragedia que vive el mediocampista Ricardo Centurión, luego de la muerte de su novia Melody Pasini por un paro cardiaco.

El formado en Racing Club con paso por Boca Juniors escribió desgarradores mensajes en su cuenta de Instagram. "Te voy a amar siempre, mi amor" fue lo primero que escribió el jugador.

Luego escribió junto a una fotografía donde salen ambos: "Me voy a morir de tristeza. No es justo, por qué no me llevaste a mí y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody".

Hay preocupación en Vélez por la situación del jugador y sus compañeros se han mostrado perplejos por lo que vive Centurión.