Cristiano Ronaldo es elegido como el mejor jugador del siglo XXI

Las discusiones siempre aparecen cuando se habla de quién es el mejor futbolista del mundo, las cuales aparecieron con todo este domingo, luego de la elección del goleador portugués Cristiano Ronaldo como el más destacado del siglo XXI.

El astro de Juventus, con pasos por Sporting de Lisboa, Manchester United y Real Madrid, fue escogido como el mejor de los mejores, en la gala Globe Soccer Awards, que se desarrolló en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

CR7 fue votado como el mejor del siglo, superando a otros cracks en la votaciones, porque quedó por encima del argentino Lionel Messi, estrella de FC Barcelona, y del egipcio Mohamed Salah, héroe de Liverpool.

"Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolitas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto", señaló Cristiano Ronaldo tras recibir el galardón.

Cristiano Ronaldo el mejor del siglo

Luego, el goleador de la Vecchia Signora agregó que "es un honor estar aquí y recibir este premio, es precioso".

De esta forma, Cristiano Ronaldo queda por encima de Lionel Messi en una nueva premiación, en las que siempre ambos luchan por ser el mejor.