Cinco grandes de Europa en alerta por posible salida de Lionel Messi del Barcelona

Las palabras del secretario técnico Eric Abidal en el sentido que los jugadores fueron los culpables de la salida de Ernesto Valverde, no cayeron nada bien en el camarín culé, especialmente en Lionel Messi.

De hecho el jugador contestó duramente en su Instagram. “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha, y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, fueron las palabras del 10.

Este conflicto puede tener ribetes mayores y ya se habla de la posible partida del argentino del club de toda su vida. Es así como La Gazzetta Dello Sport especula que hay varios clubes interesados en tener a la Pulga, entre los que destacan Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter de Milán.

Todo está en compás de espera y los próximos días serán vitales para saber si Messi sigue en Barcelona o busca otro rumbo.