Christian Eriksen parecía estar cerca del retiro hace ya poco más de un año, ya que una falla cardíaca en pleno partido de la Euro 2020 con Dinamarca sepultaba su carrera. Pese a eso, el mediocampista se sobrepuso a la adversidad y volvió a la acción. Y en este mercado de fichajes fue oficializado como refuerzo del Manchester United.

El volante danés de 30 años ya tenía listo el acuerdo con los Diablos Rojos hace un buen rato, lo que le significó la ira de hinchas del Tottenham que incluso quemaron las camisetas que tenían con su nombre, y con esto dejará el club que le dio una nueva oportunidad en el fútbol: Brentford.

Cabe recordar que el ex Inter de Milán, donde compartió camarín con Alexis Sánchez y Arturo Vidal, estuvo algunos meses sin equipo después de sufrir un paro cardíaco que marcó el Dinamarca vs Finlandia de la Eurocopa 2020 el 12 de junio de 2021, y fueron las Abejas quienes le dieron una mano para volver a la Premier League.

Así, tras debatirse entre seguir ahí, o cambiar de aires hacia un equipo de la élite como los de Old Trafford, o también su exclub Tottenham, el talentoso jugador optó por el Teatro de los Sueños.

Así, Christian Eriksen fue oficializado este viernes 15 de julio como la flamante nueva contratación del Manchester United, club al que llega con un contrato por los próximos tres años y donde desde ya hay altísimas expectativas de lo que le pueda aportar al equipo de Erik Ten Hag.

En declaraciones compartidas por el club a través de redes sociales, Eriksen señaló que el “United es un club especial, y no puedo esperar para que esto comience. He tenido el privilegio de jugar en Old Traffor muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United de seguro será una sensación increíble”.

Manchester United, por su parte, ha tenido un gran arranque en la pretemporada. En su primer partido, el martes 12 de julio, le pasaron por encima al Liverpool y los golearon 4-0. Tras eso, este viernes 15 enfrentaron al Melbourne Victory, exequipo del flamante refuerzo de Colo Colo Marco Rojas, y ganaron por 4-1.