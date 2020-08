César Carignano, el ex delantero de la UC que hoy brilla en el periodismo y la literatura: “Siempre fui muy inseguro con respecto a mis condiciones"

César Carignano, ex Universidad Católica, vive hoy un alegre presente alejado de las canchas de fútbol y dedicándose a tiempo completo al periodismo y la literatura.

En diálogo con TyC Sports el trasandino dio a conocer su nueva vida, revelando que las letras le salvaron en épocas cruciales de su vida:

“La literatura me rescató de los momentos más importantes de mi carrera, al igual que mi esposa quien es mi mejor amiga", comentó el ex artillero.

César Carignano tuvo un discreto paso por la UC en 2011, donde debutó con un gol ante Deportes Iquique.

Actualmente César Carignano ha publicado tres exitosos libros; "Andando detrás de la pelota", "Cañito vale doble" y "Gol entra", encontrando en las artes escritas un escape a sus problemas en la cancha:

"En el momento de la lesión, cuando yo estaba en México (Club América), sentía que nadie me escuchaba y pedía a gritos que me ayudaran porque llevaba dos años de inactividad. Chateando, un amigo me aconsejó que escribiera lo que estaba transitando. Lentamente fui haciendo una autobiografía, transformándose en un vehículo para superar mi dificultad física”, relató el ex UC.

César Carignano además fue muy franco para reconocer que siempre tuvo dudas respecto a su calidad y talento como futbolista, algo que Ricardo Gareca le ayudó a superar estando en Colón de Santa Fe:

“Siempre fui muy inseguro con respecto a mis condiciones. Fue Ricardo quien me hizo sentir profesional desde el primer momento. Me trataba de la misma manera que al Pampa Biaggio que era un consagrado. Me respetó y valoró”, contó el ahora escritor.

Carignano llegó a Universidad Católica en julio de 2011, generando altas expectativas tras debutar con un golazo ante Deportes Iquique, pero su estadía en la precordillera fue más que discreta y terminó por partir a Atlético de Rafaela en diciembre de ese mismo año.