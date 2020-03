Caruso Lombardi dispara contra sus colegas argentinos: "Es un gremio inexistente"

Pese a que la liga de Argentina está suspendida como en toda Sudamerica, el entrenador Caruso Lombardi aprovechó la inactividad para lanzar sus dardos contra la Asociación de Técnicos de Fútbol.

"Estamos totalmente olvidados, es un gremio inexistente ", aseguró el DT en TyC Sports. Agregando que "ayer cerraron las puertas y no tenemos donde acudir en caso de un problema. Lo lamentable es que la Justicia determinó que (Victorio) Cocco siga al mando de todo y hace dos años que el órgano está acéfalo”.

Según Caruso sus colegas no reclaman o hablan por miedo. “Los únicos que hablaron fueron Falcioni y Diego (Maradona), porque tienen espalda, pero hay muchos que no lo hacen por miedo a que no los contraten”, reclamó.

Y finalizó con un "si me tengo que quedar sin laburo por defender a los entrenadores, bienvenido sea”.