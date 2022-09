Brasil vs Ghana | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el amistoso internacional

La selección de Brasil medirá fuerzas esta fecha FIFA de septiembre frente al compilado nacional de Ghana en el Stade Océane, en Francia, para probar piezas y preparar lo que será su estreno en Qatar 2022.

Neymar y compañia aseguraron un cupo en la Copa del Mundo al ser punteros invictos de las Eliminatorias con 14 victorias y tres empates. En su último partido amistoso, se impuso por la cuenta mínima a Japón con gol de Ney desde los 12 pasos.

Ghana, por su parte, viene de caer en su amistoso previo. Las Estrellas Negras enfrentaron Qatar y fueron superadas por 2 a 1.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Brasil vs Ghana el amistoso?

Brasil vs Ghana juegan este viernes 23 de septiembre a las 15:30 horas de Chile en el Stade Océane, en Francia.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a Brasil vs Ghana por el amistoso?

El encuentro será transmitido por Streaming en vivo a través de Star+.