Una serie de determinaciones se tomaron en cuanto al próximo proceso de Eliminatorias, en camino al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, donde se llegó a un acuerdo de mantener el formato de las últimas ediciones, donde la selección chilena no consigue el objetivo desde Brasil 2014.

Así lo dio a conocer el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien detalló que hubo una reunión de los presidentes de la Conmebol este lunes, donde se dejó en claro mantener la estructura del torneo, dejando en nada el cambio que buscaban algunos miembros.

“Las clasificatorias son fundamentales para las federaciones, vender los derechos televisivos con el número de partidos de local que son nueve, y no menos de lo que se había propuesto, cinco partidos, que nos llevaba a tener casi la mitad de los recursos disponibles para el funcionamiento del fútbol chileno", comentó Milad.

En ese sentido, el presidente del fútbol chileno dejó en claro que "con los dineros de derechos televisivos de la selección funciona el fútbol chileno en general, son costos bastante elevados. Y funciona el fútbol formativo, el femenino, todas las disciplinas".

Por lo mismo, Milad fue enfático de que tiene que existir un compromiso total en cuanto al nuevo proceso, dejando en claro que marca el futuro del fútbol chileno, tanto deportivo como económicamente, en sus diferentes ramas.

"Lo que tienen que entender siempre los seleccionados es que ellos son el soporte para que funcione todo. El hecho de que ellos participen, que representen a un país en la selección absoluta, implica también la responsabilidad de que son la ilusión y el soporte de todo un país, y también el sustento económico para generaciones que vienen. Esto es una cadena que se enlaza, que no se puede romper. Y se habría roto con menos partidos, teniendo hoy en día la extensión completa", precisa Milad.

Por lo mismo, deja en claro que por la pandemia no hubo muchos movimientos ni encuentros que permitieran sumar más recursos para el fútbol chileno, pero tienen confianza que con el nuevo trabajo que está llevando Eduardo Berizzo al mando de la Roja, puedan poder solventar el futuro.

"Fue muy intenso por culpa de la pandemia, con muchos partidos y mucho sacrificio. No hubo partidos preparatorios excepto la Copa América, pero hoy se está trabajando muy bien con los microciclos, pensando no sólo en los Panamericanos de Santiago 2023 si no que también en el futuro del fútbol chileno, con estos jugadores que vienen a cambiar un poco lo que ha sido el trabajo hasta ahora", sentencia el dirigente maulino.

Finalmente, Milad reconoce que el proceso está en sus cimientos. "No tenemos grandes figuras, pero hay grandes jugadores con una capacidad de trabajo y de equipo; porque tendremos que sustentar una presentación más física, más agresiva y la parte colectiva. En ese sentido se está trabajando bien con la Sub 23", finaliza.