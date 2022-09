Brasil vs Ghana | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO ONLINE el partido amistoso de la Canarinha en esta fecha FIFA

Aprovechando esta fecha FIFA de septiembre, la selección de Brasil prueba algunas piezas recibiendo en el Stade Océane, en Francia, al compilado nacional de Ghana, con miras a lo que será su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Los comandados por Neymar se ganaron un puesto en la cita planetaria siendo líderes invictos de las Eliminatorias en Sudamérica con 45 unidades, por lo que sacan chapa de favorito. En sus últimos dos amistosos cosecho triunfos, primero 5 a 1 frente a Corea del Sur y luego por la cuenta mínima ante Japón.

Las Estrellas Negras, en tanto, cayeron en su duelo amistoso previo por 2 a 1 frente a la próxima anfitriona de la Copa del Mundo, Qatar. Afriyie anotó el descuento.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Brasil vs Ghana el amistoso?

Brasil vs Ghana juegan este viernes 23 de septiembre a las 15:30 horas de Chile en el Stade Océane, en Francia.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a Brasil vs Ghana por el amistoso?

El encuentro será transmitido por Streaming en vivo a través de Star+.