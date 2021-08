Antes del inicio de la temporada 2021/22 de la Serie A de Italia, muchos rumores pusieorn a Gary Medel fuera del Bologna. El defensor chileno no estaba siendo considerado en el club rossoblú, lo que generó el interés de clubes como Boca Juniors, Elche y hasta Universidad Católica.

La situación fue tomando fuerza y el pitbull estuvo cerca de partir, pero finalmente decidió seguir en el fútbol italiano. De hecho, este fin de semana participó en la tremenda victoria ante el Salernitana, volviendo a ser una pieza en el esquema de Sinisa Mihajlovic.

Pero en las últimas horas nuevamente el interés del Elche habría hecho eco en el Bologna, donde salieron a blindar a Medel. Así lo dejó claro Walter Sabatini, asegurando que por ahora no se moverá de la Serie A.

Gary Medel seguirá en el Bologna, por ahora. Foto: Getty Images

En conversación con La Tercera, el director del área técnica de los rossoblú se refirió a las opciones del pitbull para regresar a La Liga, donde ya estuvo con Sevilla, y ser compañero de Enzo Roco.

"Sinceramente, no creo que el jugador se marche a otro club. No tenemos ofertas de Elche. Creemos que se quedará con nosotros", lanzó categórico, recalcando que Medel no tiene por dónde partir de Italia.

Con esto, se descarta por ahora cualquier posibilidad para que el defensor chileno cambie de club y seguirá con su contrato en el Bologna. Este fin de semana verá acción ante el Atalanta, duelo programado para el sábado desde las 12:30 horas.