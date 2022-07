Manuel Pellegrini se ha encargado de hacer historia con el Real Betis y no pierde la ilusión de seguir en esa ruta en la próxima campaña. Los verdiblancos, donde también milita Claudio Bravo, están realizando una dura pretemporada pensando en los desafíos que tienen por delante.

Los Béticos fueron uno de los protagonistas del fútbol español y aspiran a repetir para dar que hablar. Defendiendo la corona de la Copa del Rey, peleando La Liga, la UEFA Europa League y buscando coronarse en la Supercopa de España, el equipo del Ingeniero tendrá un calendario más que cargado de desafíos.

En medio de la pretemporada, Manuel Pellegrini conversó con El Desmarque y dejó claro que quiere agrandar sus números en el Betis. "Todos queremos más. No es fácil conseguirlo pero sin lugar a dudas vamos a luchar. Hay cuatro títulos en disputa y vamos a intentar luchar por todos ellos".

"Es un desafío volver a clasificar para Europa y si es Champions, mejor. Debemos mantener un nivel y estilo con el que le hincha se sienta identificado. Es un desafío motivador, una ilusión que generamos nosotros mismos y ahora tenemos que hacernos cargo", agregó.

Manuel Pellegrini detalló cómo está preparando al plantel para la temporada que se les viene. "Siempre hablo con los jugadores que estas semanas son intensidad. No buscamos sistemas de juego, rendimientos personales... solamente volver a tener la capacidad física competitiva. Y lo que es más difícil, la dureza mental para exigirse a sí mismo el máximo".

En esa misma línea, el Ingeniero recalcó que "parece que está muy lejos pero de repente nos encontramos con el primer partido. Se ha entrenado muy bien, el equipo es consciente de la exigencia diaria y ojalá que vayamos viendo esa progresión".

Atento al mercado y respaldo a Claudio Bravo

El Betis de Manuel Pellegrini ha logrado fichar a dos jugadores para la próxima temporada. Luiz Felipe y Luiz Henrique son los nombres nuevos que tendrá el Ingeniero en sus filas, aunque sigue atento a lo que pueda pasar.

Pero pese a ello, el técnico chileno dejó claro que espera que el club se meta la mano al bolsillo. "Trabajamos con una realidad económica que no se puede desconocer. Es muy fácil pedir jugadores pero si no se pueden traer... no se puede sacar nada con quedarnos amargados porque no llegaron. Vamos a tener la mejor plantilla posible de acuerdo a la realidad económica".

Por otro lado, Manuel Pellegrini abordó el tema de los arqueros, con un espaldarazo al capitán de la Roja. "Este año vamos a tener tres porteros. En este momento son Claudio Bravo, Rui Silva y Dani, que volvió de su préstamo en Málaga".

Con esto, los chilenos dejan claro que ambos lucharán con todo por llevar al Betis a lo más alto de España. Los desafíos están a la vuelta de la esquina, con unos verdiblancos que sueñan con hacer una campaña mucho mejor que la de la temporada pasada.