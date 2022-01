La televisión inglesa cambió la fecha del partido del Blackburn Rovers el fin de semana previo al partido de Chile ante Agentina por las eliminatorias , por lo que Ben Brereton no jugará ante Middlesbrough y eso molestó a su entrenador.

El Blackburn Rovers pelea el ascenso en a la Premier League este temporada, por lo que no quieren dejar ningún detalle al azar. Por lo mismo la noticia de que perderán a su estrella Ben Brereton Díaz cayó como un balde de agua fría en el cuadro británico.

El fin de semana previo a las eliminatorias, donde Chile jugará contra Argentina en Calama, el Blackburn jugará contra Middlesbrough. Encuentro que Ben iba a disputar antes de tomar el avión rumbo a Sudamérica.

Sin embargo, el canal de televisión Sky Sports hizo ajustes en su programación, que le cambió los planes al técnico Tony Mowbray: decidió que ese partido se corriera para el lunes 24 de enero, lo cual deja a Ben fuera del compromiso por regla FIFA.

"He hablado con Ben al respecto, esas conversaciones están en curso y no me gustaría adelantarme a lo que podría pasar con eso", indicó el estratega Mowbray con una cara de tres metros por perder a su mejor jugador.

De hecho, tiene asumido que "sabemos que se tiene que ir y se va a ir", aunque indicó que "depende el día que se vaya", algo que de todas maneras no podrá muñequear porque ese lunes ya debe presentarse a los entrenamientos de la Roja. Además, se perderá el encuentro del 29 de enero ante el Luton.

Recordar que para la fecha triple que se disputó en septiembre, el Blackburn no permitió el viaje de Brereton a Chile debido a las normas que en esa época habían por el tema del coronavirus.

De esta manera, el delantero tendrá solamente dos partidos más en el cuerpo por la Championship con su club: este sábado ante el Cardiff y el próximo miércoles 19 de enero contra el Hull City.