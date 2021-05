¡No se lo permitían! Lionel Messi revela por qué ahora se deja crecer la barba

Desde el inicio de su carrera, Lionel Messi siempre se mostró en las cachas con su rostro libre de barba. Pero la situación dio un giro drástico en la Copa América 2016, donde se le pudo ver por primera vez con su cara sin afeitar.

La situación de inmediato llamó la atención de los hinchas del fútbol, ya que no era algo común en el ídolo del Barcelona. Pero este sábado se reveló la razón que llevó al mediocampista argentino a decidir cambiar por completo su look.

En conversación con Diario Olé, Messi contó detalles de cómo fue que logró dejar crecer su barba. Un contrato finalizado, libertad, influencia de compañeros y más fue lo que lo llevó a modificar su estilo en pleno torneo.

La primera vez de Messi con barba fue en la Copa América 2016, donde perdieron la final ante Chile. Foto: Getty Images

"El tema de la barba fue que llevaba mucho tiempo afeitándome, yo estaba con Gillette (auspiciador) y me decían que, dentro de lo posible, vaya afeitado. Y entonces estuve mucho tiempo afeitándome, afeitándome", contó de entrada el trasandino.

Fue el término del acuerdo con dicha marca el que le permitió cambiar su look. "Hasta que no estábamos, dije "No me afeito más" y fue quedando. Creo que esto fue en la Copa América de Estados Unidos en 2016. Y encima había muchos (compañeros)", agregó.

Para Messi no es relevante si está o no, pero le permitió liberarse. "Había varios y me fue quedando, me fue quedando. Y lo dejé. Por ahí me agarra la locura y me la saco. Igual que el pelo, me dejo largo, llega un momento que me molesta y me corto".

Desde la primera vez, Messi no ha parado de dejar crecer su barba cada cierto tiempo. Foto: Getty Images

Finalmente el argentino aseguró que no se preocupa mucho de la pinta, al punto de dejarle su estilo a su pareja. "Me elige mucho Antonela también, yo no soy mucho de eso. No tengo nada especial. Es todo como va viniendo. Es casual".