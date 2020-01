Atlético Madrid sonríe: Paris Saint-Germain reconoce que Edinson Cavani "nos pidió irse"

El director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo Nascimento de Araújo, reconoció que Edin Cavani sí podría partir al Atlético Madrid, con poco protagonismo en el PSG.

“Hemos rechazado la oferta del Atlético Madrid, pero seguimos negociando. El jugador nos ha pedido salir. Es verdad que este domingo ha pedido irse. Estudiamos la situación. Es verdad también que hemos tenido una propuesta del Atlético, pero no la aceptamos”, dijo Leonardo.

El propio jugador no está contento con los 10 millones de euros que le propuso el Atlético, pero el directivo de los parisinos explica que “escuchamos a Cavani, porque hay mucho respeto hacia el jugador”.

Por su parte, el DT del PSG, Thomas Tuchel sostuvo que “lo he dicho ya muchas veces, no voy a repetir lo mismo. Si queremos conseguir nuestro objetivo que es ganar títulos, es mejor tener a Edi. Pero no puedo asegurar que Cavani vaya a seguir en febrero con nosotros”.

El entrenador sentenció: “id a hablar de ello con Leonardo. Conmigo se puede hablar de este partido (victoria contra el Lorient por la Copa de Francia). Yo pienso en este partido y en el próximo entrenamiento”.