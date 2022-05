Guillermo Ochoa, arquero de la selección de México, le ofreció una entrevista al ex capitán de la Roja, Iván Zamorano, en la que recordó cuando compartieron en el América a principios de siglo.

Bam Bam llegó al equipo de la capital mexicana en 2001 y marcó un triplete en su debut frente al Santos, convirtiéndose rápidamente en ídolo de la afición americanista.

En ese tiempo Memo Ochoa era un adolescente que ya entrenaba con el primer equipo y que intentaba aprender del chileno, quien venía de jugar en el Inter de Milán y el Real Madrid.

"Me gusta compartir contigo este momento, te conozco en tu instancia más importante de tu vida, en donde tenías el sueño, el objetivo y la meta de llegar al primer equipo del América; entonces, para mí, de verdad, conocerte en ese instante y conocerte ahora en lo que te has convertido de verdad es un orgullo enorme, me siento muy orgulloso", comenzó Zamorano.

A lo que Memo Ochoa respondió: "Para mí fue un placer poder compartir cancha contigo desde chico, porque me ayudabas a crecer, con consejos y detalles, como zapatos que me regalabas y muchas cosas".

Luego, recordó: "La gente no sabe que casi me quedo sin papeles de la escuela por quedame a atajar los penales o tiros libres contigo. Pero para mí era un placer tener a un ídolo en frente y si tenía que quedarme todo el día contigo lo hacía y lo seguiría haciendo ahora".

Zamorano también le agradeció al portero: "Lo hacíamos porque yo también veía en ti un futuro y sabía perfectamente que eras un chico muy centrado, cuando yo te decía lo del colegio y tenía el talento único para jugar al arco, y si tenías que quedarte en el entrenamiento, tenías la voluntad, me ayudabas a mí también".

Finalmente, el meta del América, expresó: "Tener experiencia con jugadores de categoría como tú, a uno lo hace enfrentar de otra forma las adversidades en la cancha y los momentos complicados. Yo entrenaba con Zamorano, por qué me va a dar temor jugar contra cualquiera...".