Este martes Guillermo Ochoa, arquero de la selección mexicana, sorprendió al asegurar que va al Mundial de Qatar 2022 con el objetivo de ganarlo.

"Tú no sales a jugar un partido con la idea de 'voy a empatar o voy a perder'", comenzó el guardameta del América de México.

"Por eso cuando dicen '¿A qué vas al Mundial?' Yo voy a ganar el Mundial porque ya estoy aquí y voy a pelearlo a ver hasta dónde llego", añadió.

Luego, insistió: "¿Por qué no puedo soñar que puedo ganarlo? Te van a decir que es complicado, pero si no lo sueñas así, no lo deseas así... no vayas".

Sobre el partido contra Polonia en el debut de México, comentó: "No porque la gente no conozca a los polacos que están ahí quiere decir que sean malos. No serán muy sonados, pero son buenos. (Ganar) es el objetivo".

Y de Arabia Saudita, otros de sus rivales, indicó: "Son bravos. Aquí no vemos la liga, yo tengo compañeros que ahora juegan allá y los estadios los llenan. Los árabes son una afición brava. Va a haber mucha afición de ellos".

México compartirá el Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Antes los aztecas disputarán partidos amistosos frente a Nigeria el 28 de mayo, Uruguay el 2 de junio y Ecuador el 5 de junio. Todos en suelo estadounidense.