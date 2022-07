El Betis de Manuel Pellegrini empieza a pensar en la próxima temporada, donde deben revalidar la Copa del Rey, jugar ante Real Madrid, Valencia y Barcelona la Supercopa de España y también hacer un buen papel en la Europa League, donde demostraron ser competitivos de la mano del Ingeniero.

Para eso se reforzaron con el brasileño Luiz Henrique, delantero de 21 años que en su llegada a Sevilla elogió al entrenador chileno, asegurando que será muy importante en su carrera para ser un mejor jugador.

"Tengo muchas ganas de empezar a entrenar el miércoles con mis nuevos compañeros y con Pellegrini, me han hablado muy bien de él como persona y como entrenador y seguro que crezco como jugador con él", comentó a Betis TV el atacante proveniente de Fluminense.

Luego señaló que "mi estilo de juego encaja muy bien con el estilo del Betis, porque juego muy ofensivo. Siempre intento driblar al adversario", dándole de esta forma una variante a Pellegrini en el estilo directo de los andaluces.

"Tengo ganas de hacer las cosas bien. Quiero jugar y ganar títulos con el Betis. Un club histórico y muy bueno. Cuando vi la propuesta estaba muy contento. Espero ganar muchos títulos aquí", señaló lleno de esperanza de cara al futuro.

En Brasil, grandes estrellas como Ronaldo o Denilson destacan el juego de Luiz Henrique, algo que llena de orgullo al habilidoso delantero. "Que jugadores con tanta historia hablen así de bien de mí me hace sentir orgulloso y me da más ganas de triunfar, no pude verles jugar pero me encantaría seguir su camino", finalizó.

La liga española comenzará el viernes 12 de agosto, aunque el Betis de Pellegrini hará su debut como local ante Elche el lunes 15 de agosto, donde espera comenzar con el pie derecho.