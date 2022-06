Este jueves el Eintracht Frankfurt dio a conocer una noticia que nadie esperaba en Alemania. El defensor austriaco, Martin Josef Hinteregger, se retira del fútbol.

"Esta decisión se merece el máximo respeto. ¡Gracias por todo, 'Hinti'! Te deseamos lo mejor para el futuro. Eres y seguirás siendo un 'águila'", dice el club en sus redes sociales.

Su decisión sorprendió a medio mundo, sobre todo porque sólo tiene 29 años y actualmente pasaba por el mejor momento de su carrera al conquistar la pasada Europa League.

Y Hinteregger no era un actor de reparto en el equipo que derrotó en la final al Rangers, sino que era el segundo capitán y figura en la zaga del equipo alemán.

En la temporada pasada jugó 36 partidos, 26 de ellos en la Bundesliga, nueve en la Europa League y uno de la Pokal de Alemania. Además, era fijo en la selección de Austria, con la que tiene 67 apariciones internacionales.

"Hinteregger es el central zurdo por excelencia: elegante, fuerte, rápido, filtra pases por dentro y en largo...", dijo en su momento el ex futbolista Jonathan Soriano, quien compartió con él en RB Salzburg anteriormente.

En su despedida, Hinteregger señaló: "Disfruté mucho de la victoria en la Europa League porque sabía que sería mi última gran celebración con los aficionados del Eintracht. Frankfurt se ha convertido en mi segundo hogar. Siempre recordaré mi paso por este club con gratitud y alegría".

"En otoño comencé a pensar en retirarme al terminar la temporada. Estaba en una etapa muy difícil en términos deportivos: mi rendimiento era muy irregular. Ya no disfrutaba tanto con cada victoria y las derrotas me dolían el doble. La Europa League me impulsó a despedirme con un gran éxito deportivo", finalizó.