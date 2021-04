Pellicer se hace el leso con el tema Benjamín Galdames: "Por mí lo arreglaría, pero no es mi potestad"

Jorge Pellicer lo está pasando mal en Unión Española, donde ha tenido un bajo desemepeño en el Campeonato Nacional y además fue eliminado tempranamente en Copa Libertadores. Por eso en la previa del partido ante Audax Italiano, a jugarse este sábado a las 15:30 horas en Santa Laura, mostró su malestar por los problemas administrativos del club.

Esto debido a que desde la dirigencia le dieron la orden que Benjamín Galdames no puede ser considerado para los partidos debidos a que aún no ha extendido su contrato con los rojos de Santa Laura, lo que mantiene al joven jugador al margen de las convocatorias.

El entrenador de los hispanos mostró su disgusto con esta situación en la previa del partido ante Audax Italiano. "El tema de Benjamín no tiene ninguna posibilidad de resolverse. Por mí lo arreglaría, pero no está en mi potestad ni en la del cuerpo técnico como podrán entender, por lo que no hay ninguna posibilidad de contar con él", señaló ofuscado Pellicer.

El ex estratega de Universidad Católica modificará la oncena titular para jugar ante los itálicos y promete un esquema ultra ofensivo, con la sorpresa de Patricio Rubio jugando como mediapunta en la zona de volantes.

Jorge Pellicer no puede contar con Benjamín Galdames por orden de la dirigencia de Unión Española. Foto: Agenia Uno.

“Somos locales, jugamos en nuestro estadio y buscaremos la victoria. Siempre salimos a ganar, hemos jugado a la altura de las circunstancias. La generación de jugadas que hemos tenido es buena, pero las que hemos concretados son muy escasas”, añadió

La formación de Unión Española será con Sánchez; Magnasco, Platero, Thomas Galdames, Jorquera; Navarrete, Méndez y Rubio; Farfán, Palacios y Yáñez.