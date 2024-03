Esta semana Xbox dio un gran aviso en sus redes sociales, ya que la empresa de videojuegos propiedad de Microsoft indicó que este miércoles 6 de marzo se llevará a cabo la edición de marzo de ‘Xbox Partner Preview‘ , evento que espera presentar una gran cantidad de títulos nuevos y futuros de distintos publicadores externos, entre los que destacan EA, Capcom y Nexon, entre otros.

Si deseas conocer más detalles de este mega evento digital, continúa leyendo RedGame.

¿Cuándo es el Xbox Partner Preview de marzo?

De acuerdo a la información publicada por Xbox en sus redes sociales, este evento se llevará a cabo el miércoles 6 de marzo del 2024 a las 15:00 horas de Chile.

Horarios de Latinoamérica:

12:00 horas: México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras.

México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras. 13:00 horas: Panamá, Colombia, Perú y Ecuador.

Panamá, Colombia, Perú y Ecuador. 14:00 horas: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana. 15:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay.

¿Dónde ver por TV o STREAMING el evento de Xbox y de distintos publicadores?

El evento tendrá una duración cercana a los 30 minutos y se podrá ver solamente de forma ONLINE a través de los canales oficiales de Xbox en YouTube y Twitch, además de las cuentas regionales de Xbox en todo el mundo.

Será traducido a más de 40 idiomas, incluido el español.

SIGUE EN VIVO XBOX PARTNER PREVIEW

¿Qué novedades habrá en el evento?

Algunas de las novedades adelantadas por Xbox para este evento son que podrás conocer más sobre el combate y la travesía en Tales of Kenzera: Zau, con un video narrado por el propio Abubakar Salim, además de ver el nuevo gameplay de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y tener un vistazo más detallado de The First Berserker: Khazan y otros grandes títulos que llegarán a Xbox, Windows o Game Pass en los próximos meses.