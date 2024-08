VIDEO: Nintendo lanza nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Cada vez falta menos para conocer la nueva entrega de la prestigiosa saga Zelda, se trata de “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”, primer videojuego de la franquicia que será protagonizado por la princesa Zelda y no por Link, quien hasta ahora conocíamos como su personaje principal.

Ante eso, Nintendo busca saciar la ansiedad de los jugadores con el lanzamiento de un nuevo tráiler y nuevas imágenes de la entrega, mostrando increíbles escenarios.

Revisa el nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

¿Cuándo será el lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom?

El nuevo título de Zelda llegará a Nintendo Switch el próximo jueves 26 de septiembre , sin embargo, ya puedes reservarlo en su versión digital en Chile ingresando al sitio www.nintendo.com, previo pago de $58.990.

Argumento The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom:

Zelda intenta descubrir un misterio que amenaza con apoderarse de todo el Reino de Hyrule. Esta aventura la envía de un extremo del reino a otro, desde el árido desierto de la tribu Gerudo hasta los densos hogares forestales de los Deku Scrubs.

Mientras las grietas amenazan con consumir el reino, incluso la formidable sabiduría de Zelda puede no ser suficiente para resolver el misterio por sí sola. Con la ayuda de la criatura etérea Tri y el poderoso Tri Rod, Zelda obtiene el poder de crear ecos: imitaciones de objetos que se encuentran en el entorno. Al hacer eco de cosas, desde cajas de madera hasta camas viejas, Zelda podrá superar obstáculos y resolver acertijos. También puede crear ecos para utilizarlos en su defensa cuando se enfrenta a enemigos peligrosos, y luego hacer eco de los enemigos para luchar a su lado en enfrentamientos posteriores.

El viaje de Zelda la obligará a atravesar la inmensidad de su reino. En el camino, recolectará accesorios y atuendos que la ayudarán en su misión (como la capacidad de aumentar su velocidad de nado) y la oportunidad de reunir ingredientes y mezclarlos en batidos que le brindan diferentes efectos según sus ingredientes, como reponer la salud.

(Foto: Nintendo)

La sabiduría de Zelda y la creatividad del jugador se ponen a prueba en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Con la ayuda de Tri, Zelda utilizará nuevos poderes para “atar” y “revertir el vínculo” con objetos (haciendo que los objetos sigan los movimientos de Zelda o permitiendo que Zelda siga los movimientos de una criatura, respectivamente). Puedes descubrir caminos ocultos o encontrar múltiples formas de superar obstáculos o resolver acertijos. Haz que una roca te “siga” para abrir un área oculta o amárrate con una criatura voladora y surca los cielos temporalmente. ¡Tú decides!

Misteriosas grietas están invadiendo Hyrule. ¿A qué otros desafíos se enfrentarán Zelda en esta gran aventura para salvar su reino?