Como es habitual Xbox anunció los títulos que harán su llegada esta semana en las distintas plataformas de Microsoft, específicamente a Xbox Series X|S, Xbox One y Game Pass.

Así es, porque según informó la empresa norteamericana, esta semana se realizarán los lanzamientos de 26 videojuegos desde el lunes 22 al viernes 26 de enero y en RedGame te traemos todos los detalles.

TEKKEN 8 y Like a Dragon lideran los títulos que llegan a Xbox entre el 22 al 26 de enero

Los 26 videojuegos que dirán presente esta semana en las diferentes plataformas de Microsoft están encabezadas por “TEKKEN 8” y “Like a Dragon: Infinite Wealth”, ambas entregas buscan contar un nuevo capítulo de su extenso universo creado en 1994 y 2005 respectivamente.

Revisa a continuación el listado semanal de estrenos, junto a una breve reseña de Xbox.

Martes 23 de enero:

Howl – Optimizado para Xbox Series X|S: Cuento popular táctico por turnos ambientado en la época medieval. Juega como una heroína sorda sumida en el peligro en busca de una cura para una siniestra “plaga aullante” que ha devastado la tierra, convirtiendo a todos los que la escuchan en bestias salvajes.

Lil’ Guardsman – Optimizado para Xbox Series X|S: Cuestiona a humanos, elfos, duendes, cíclopes y otras criaturas fantásticas usando tus poderes de deducción para determinar a quién admitir o negar en función de cómo responden a tus preguntas y a tus confiables herramientas. Enviar visitantes a la cárcel, hacerlos añicos sin darse cuenta o dejarlos seguir su camino alegremente son parte del trabajo.

Stumble Guys – Optimizado para Xbox Series X|S y Smart Delivery: ¡Únete a millones de jugadores y consigue la victoria en esta divertida batalla real multijugador! Prepárate para el caos. ¡Correr, tropezar, caer, saltar y ganar nunca ha sido tan divertido!

Miércoles 24 de enero:

Anomaly Agent: ¡Conviértete en el Agente 70 y detén las anomalías que amenazan con destruir el equilibrio del mundo! Con personajes memorables, Anomaly Bosses únicos, una historia llena de giros y un gameplay fluido, Anomaly Agent es una aventura para disfrutar. ¡Esperamos que disfrutes tu viaje!

Remains: Después de un terrible incidente, quedaste en completo silencio y absoluta soledad en la órbita de tu planeta. No hay nadie que te ayude. Sobrevive y descubre qué causó tal incidente. Encuentra una manera de restaurar el oxígeno, crea herramientas para tus necesidades, construye un refugio en órbita mientras gestionas los peligros del espacio exterior.

Saga of the Moon Priestess – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery y Xbox Play Anywhere: ¡La tragedia golpea el mundo de Lunaria cuando el ilustre príncipe es secuestrado por un agresor desconocido! El bienestar de la tierra ahora está en manos de una joven heroína, Sarissa, quien deberá luchar, explorar y descubrir cómo rescatar al joven príncipe en esta aventura de acción retro de arriba hacia abajo inspirada en 8 y 16 bits.

Shalnor Legends 2: Trials of Thunder: Este es un RPG/acción y aventuras con una rica historia, creado por una persona durante cinco años. Ponte en los zapatos del joven Orco Mogren y explora toda la Isla del Trueno. Aventúrate en peligrosas mazmorras, explora cuevas, resuelve acertijos y ayuda a los residentes de la isla con sus misiones.

Climber: Sky is the Limit: Un juego de simulador de caminata por la montaña en el que eres un escalador que se enfrenta a los picos más difíciles y peligrosos de la Tierra. Para tener éxito, deberás planificar tu viaje cuidadosamente preparando el equipo adecuado, eligiendo un sendero adecuado, enfrentándote a condiciones climáticas extremas y sobreviviendo. Conquista tus límites, supera tu miedo y alcanza el cielo.

Jueves 25 de enero:

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – Xbox Play Anywhere: ¡Únete al abogado novato Apollo Justice y su mentor, el legendario Phoenix Wright, en esta colección de 3 juegos! ¡Este título presenta los 14 episodios de Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies y Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice, y los dos episodios especiales solo DLC para un total de 16 episodios!

Devil Inside Us: Roots of Evil: Este es un juego de terror centrado en una historia en el que juegas como un sacerdote y ayudas a una familia con su casa maldita. Como August Heylel, un exorcista legitimado por el Vaticano y un sacerdote relevante ya no cree en su propia fe. Escribe una carta hablando de tu vida y tu peor misión, el caso “Roots of Evil”, que comenzó en 1984. Tu misión consiste en investigar una casa con actividades paranormales, pero el problema era mucho más profundo. El caso permaneció en la cabeza de Augustus durante más de 30 años, ¡y ahora finalmente es el momento de resolverlo!

Go Mecha Ball – Optimizado para Xbox Series X|S, Xbox Play Anywhere y Disponible desde el mismo día de su lanzamiento con Game Pass: ¡Carga y despliega en este juego de disparos con dos mandos y progresión roguelike! Ábrete camino a través de niveles estilo arcade, usando física estilo pinball combinada con un arsenal de armas devastadoras. Derrota oleadas de robots enemigos, lucha contra grandes jefes y mejora tu robot entre carreras.

Hidden Through Time 2: Myths & Magi – Optimizado para Xbox Series X|S: ¡Únete a Clicky en una nueva y encantada aventura en Hidden Through Time 2: Myths & Magic! Este encantador juego de objetos ocultos en 2D seguramente te deleitará con su tono lúdico, vibraciones acogedoras y diversión sin fin. Busca todos los objetos ocultos repartidos por hermosos mundos dibujados a mano y desbloquea más a medida que avanzas.

The House of Da Vinci: Un juego de aventuras y rompecabezas en 3D que debes probar. Resuelve puzles mecánicos, descubre objetos ocultos, escapa de las habitaciones y adéntrate en la auténtica atmósfera del Renacimiento. Usa todo tu ingenio para descubrir qué se esconde detrás de la desaparición de tu maestro.

Jett Rider Reduce, Reuse, and Blast It Off – Optimizado para Xbox Series X|S y Smart Delivery: Jett Rider, el héroe más improbable, protagoniza la mayor aventura 2D del año. Salva el planeta Gravos, libera a su gente, enfréntate a los jefes más duros… ¡Y no olvides reciclar!

Phantom Abyss (1.0) incluido Game Pass: Este es un juego multijugador asincrónico masivo que te lleva a templos generados procedimentalmente y te asigna la tarea de recuperar las reliquias sagradas escondidas dentro de cámaras mortales. Esquiva decenas de trampas ocultas, salta abismos traicioneros y huye de guardianes implacables a través de caminos ramificados hasta que una de las reliquias sea reclamada o los dispositivos de la muerte te abrumen.

PuzzlePet – Feed Your Cat: Si te apasionan los gatitos y disfrutas resolviendo acertijos, tenemos el juego perfecto para ti: ¡Alimenta a tu gato! Mueve la pata del gato para agarrar la comida enlatada y complacer a los adorables gatitos que aparecen en el mapa. La dificultad aumenta gradualmente y deberás pensar en el orden de obtención de la comida antes de entregársela a los felinos.

Starward Rogue – Optimizado para Xbox Series X|S y Smart Delivery: Juego de disparos twin-stick. Ábrete camino a través del Megalith, un laberinto alojado en el costado de una estrella. Personaliza tu robot con una gran variedad de armas, ventajas y mejoras. Prepárate para los peligros que acechan en las profundidades de la mazmorra.

Viernes 26 de enero:

Like a Dragon: Infinite Wealth: Vive la vida en Japón y explora todo lo que Hawái tiene para ofrecer en una aventura tan grande que se extiende por todo el Pacífico. Dos héroes descomunales reunidos por la mano del destino, o quizás por algo más siniestro… Ichiban Kasuga, un imparable desvalido, y Kazuma Kiryu, un hombre destrozado que se enfrenta a una batalla en sus últimos días de vida. Experimenta combates únicos con batallas RPG dinámicas y trepidantes donde el campo de batalla se convierte en tu arma y todo vale.

Classic Pool: Sé parte del cautivador mundo de Classic Pool, un emocionante juego que te invita a mostrar y mejorar tus habilidades en el reino atemporal del billar. Adéntrate en el desafío mientras seleccionas entre una amplia gama de oponentes de IA, cada uno con sus estrategias únicas. Con una extensa colección de tacos y mesas a tu alcance, las posibilidades son tan infinitas como tu ambición.

Dead Tomb: Un juego de aventuras de apuntar y hacer clic que te transportará al apogeo de los juegos retro. Tu empleador te envía a un estudio que te retrotrae en el tiempo, pero el destino quiere que te encuentres en una situación grave. Un mal funcionamiento en tu barco te obliga a aterrizar en Egipto en el año 1300 a. C., donde afortunadamente ves una enorme pirámide en la que puedes aterrizar tu nave.

sCATch 2: Es un puzzle donde el objetivo es pintar todos los lugares coloridos del laberinto y llegar a la salida. Combinando colores y elementos con diferentes mecánicas en el camino.

Croc’s World 4: Después de que millones jugaron las primeras 3 partes de “Croc’s World”, ¡ahora es el momento de Croc’s World 4! Croc’s World 4 es un juego de plataformas clásico con muchos enemigos nuevos y giros inesperados.

The Adventures of Panzer: Legacy Collection: Después de casi una década; El legendario líder de la incursión, el general Panzer, regresa de su misteriosa pausa. Reunidos por su fiel lugarteniente, Blarghe, los dos emprendieron una increíble aventura para volver a visitar a los antiguos miembros de su equipo de incursión.

Tardy – Xbox Play Anywhere: Ramto no es el tipo más inteligente del Universo. Le gusta encontrar problemas y resolverlos. Pero cuando despertó en una nave espacial, fue demasiado incluso para él. Ahora, entre un montón de dispositivos extraños creados por un ingeniero esquizofrénico, está en una búsqueda para lidiar con máquinas locas, resolver el misterio de una tripulación desaparecida e intentar encontrar un camino de regreso a casa.

Tekken 8 – Optimizado para Xbox Series X|S: ¡Prepárate para el próximo capítulo de la legendaria franquicia de juegos de lucha! El puño se enfrenta al destino al llevar la lucha a la nueva generación. Imágenes de personajes completamente rediseñadas. Los modelos elaborados y muy detallados construidos desde cero y los gráficos de alta fidelidad rompen los límites del hardware de nueva generación al agregar un nuevo peso y atmósfera a las batallas características de Tekken. Los entornos vívidos y los escenarios destructibles se combinan para crear una abrumadora sensación de inmersión, creando la mejor experiencia de juego.