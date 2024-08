No todas son malas noticias y un nuevo juego de la saga vendría en camino.

Una triste noticia relacionada a uno de los videojuegos más importantes de Nintendo se dio a conocer este jueves, porque la gigante nipona anunció el fin de uno de los destacados juegos móviles, se trata del título gratuito de “Animal Crossing: Pocket Camp”, que llegará a su fin tras siete años en el mercado.

Nintendo anuncia el fin de popular juego de “Animal Crossing” después de 7 años de existencia

Mediante un comunicado oficial, Nintendo dio a conocer que el título dejará de funcionar el 29 de noviembre de 2024 , fecha donde se cumplirán siete años y una semana desde su lanzamiento (noviembre 2017).

La gran “N” señaló en su comunicado que “Desde que comenzó el servicio el 21 de noviembre de 2017, durante aproximadamente siete años hemos tenido el honor de ver crecer y florecer los encantadores y diversos campamentos de todos” agregando que “Extendemos nuestro mássincero agradecimiento a los muchos usuarios a quienes les encantó Animal Crossing: Pocket Camp”.

Una vez que se cumpla el plazo establecido por Nintendo, explican que el servicio ya no estará disponible y no se podrá jugar nuevamente, aunque no todo es malo para los usuarios, porque la misma empresa agrega que se está trabajando en una versión offline de pago , que adicionalmente permitirá a los jugadores trasladar los datos guardados a esta nueva entrega.

No obstante, debido a que esta nueva aplicación no requerirá una conexión online continua, Nintendo adelanta que “algunas funciones que requieren esa conexión, por ejemplo: Market Boxes, regalos y visitas a los campamentos de otros jugadores no estarán disponibles”.

¿Cuándo será el lanzamiento de esta nueva entrega de Animal Crossing? Si bien no adelantaron fecha de lanzamiento de esta nueva entrega, sí dijeron que será en el mismo período que finaliza el servicio de Animal Crossing: Pocket Camp.