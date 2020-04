¡Vamos! Afirman que Cyberpunk 2077 no se retrasa y llegará a su lanzamiento en septiembre

La pandemia de coronavirus a nivel mundial ha golpeado fuerte al mundo del entretenimiento, retrasando varios esperados estrenos, sobre todo en la industria de los videojuegos, donde The Las Of Us 2 fue el afectado con esto, siendo aplazado hasta nuevo aviso.

Afortunadamente uno que también es esperado con ganas por los gamers, Cyberpunk 2077, no correría con la misma suerte y espera cumplir los plazos y poder ver la luz en septiembre de este año, a pesar de la crisis sanitaria que nos afecta mundialmente.

Adam Kicinski, CEO de CD Projekt, empresa responsable del videojuego, afirmó que “desde mediados de marzo llevamos trabajando desde casa, mientras aseguramos la continuidad de todas nuestras operaciones. Nuestros objetivos no han cambiado, y primero de todo, pretendemos lanzar Cyberpunk 2077 en septiembre. Nos sentimos motivados y tenemos las herramientas necesarias a nuestra disposición para cumplir con el objetivo".

En esa línea el directivo del estudio polaco afirmó que "también creemos que nuestra estrategia de evitar endeudarnos y acumular liquidez nos prepara bien para afrontar cualquier inconveniente que se pueda dar durante estos tiempos problemáticos".

El megaproyecto de CD Projekt sigue en pie para llegar en septiembre de este año.

Cabe mencionar que Cyberpunk 2077 ya fue retrasado a finales del 2019, aunque desde CD Projekt aseguraron que solamente para pulir algunos detalles, y que en lo macro el proyecto ya estaba finalizado.