Valorant no convence en consolas y su lanzamiento podría no llegar

Valorant llegó para quedarse en PC. El shooter táctico de Riot Games arrasa desde su lanzamiento el 2 de junio y varios jugadores se ilusionan con que el título salga para consolas. La misma desarrolladora reconoce que el videojuego se está probando en consolas, pero no convence su funcionamiento.

"Estamos haciendo pruebas ahora mismo, pero la forma de jugar a este juego y la manera de experimentarlo no se transmiten completamente en consola", manifestó Anna Donlon, productora de Valorant, en entrevista con GameSpot.

Y agregó que "si creemos que podemos ofrecer esta experiencia en esa plataforma, lo haremos sin duda. Pero queremos que Valorant soporte un cierto tipo de gameplay y cierto tipo de experiencia".

Pase de batalla de Valorant

De igual forma, Riot Games está muy dudosa de llevar el juego a consolas y todo hace pensar que tendremos que esperar un poco de tiempo: "no es un no, seguro, pero no es nuestro centro de atención de salida. Si pudiéramos hacerlo, definitivamente se retrasaría".

Valorant fue lanzado oficialmente en todo el mundo el pasado 2 de junio donde millones de jugadores se han unido para vivir la experiencia total del shooter táctico y comenzar a subir los niveles de los agentes.