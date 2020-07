¿Un Uncharted 5 o la tercera parte de The Last of Us? Naughty Dog planea trabajar pronto con la PlayStation 5

Tras el lanzamiento de The Last of Us Part II para a la PlayStation 4 por parte de Naughty Dog, la empresa de videojuegos estadounidense ya comienza a mirar a futuro de cara a la salida al mercado de la PlayStation 5, la consola de nueva generación de Sony.

Neil Druckmann, director de Naughty Dog, señaló en conversación con el podcast Talking Games los planes que tienen como compañía en torno a la nueva consola nipona, que debería ser lanzada a fines de este 2020.

"Al final de una generación, siempre sientes las limitaciones. Siempre sientes como si estuvieras empujando contra un montón de paredes y encontrando las pequeñas grietas donde puedes llevar las cosas un poco más lejos, ya sea la memoria, la CPU o la velocidad del disco duro. Cuando comienzas una nueva generación, es una espada de doble filo”, señaló Druckmann.

En esa línea agregó que “por un lado, debes construir una nueva tecnología para el nuevo hardware, y eso puede ser una batalla cuesta arriba. Pero por otro lado, de repente sientes esta libertad y piensas que puedes romper con estas limitaciones. Una de las cosas que nos entusiasman es la unidad de estado sólido y lo que significa para una carga casi perfecta".

Uncharted 4: A Thief's End y The Last of Us Part II fueron los dos grandes proyectos de la empresa para la PS4.

"Ahora, sabiendo que vamos a poder cargar las cosas más rápidamente, eso solo significa que los diseñadores no tienen que estar tan limitados por la forma en que exponen las cosas. Así que estoy emocionado de ver las puertas que se abren para nosotros", concluyó el director.

Cabe mencionar que Naughty Dog desarrolló tres videojuegos en el ciclo de vida de la PlayStation 4: Uncharted 4: A Thief's End (2016), Uncharted: The Lost Legacy (2017) y The Last of Us Part II (2020), además de las remasterizaciones de The Last of Us Remastered (2014) y Uncharted: The Nathan Drake Collection (2015).