The King of Fighters XV muestra su primer tráiler y anuncia lanzamiento para este año

El 2021 será un año cargado de nuevos videojuegos y SNK no se quedará fuera. La compañía mostró por primera vez el esperado The King of Fighters XV y anunció su llegada para este año. Nuevos personajes y las primeras imágenes del videojuego de pelea fueron liberadas por la web oficial.

"Ahora podemos hacer cosas en los gráficos y sonidos que eran imposibles cuando desarrollamos KOF XIV, así que nos tomamos nuestro tiempo para refinar cada pieza. Ahora estamos centrados en pulir cada característica y optimizar el juego. Espero algunos obstáculos en nuestro camino, pero el plan es tenerlo listo para este año", manifestó Eisuke Ogura, director creativo.

The King of Figthers XV

The King of Figthers XV aún no revela en las plataformas que estará disponible, pero se espera que el título llegue a PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, repitiendo lo que pasó con la versión anterior en la saga que fue lanzada en 2016 para PS4 y un año más tarde fue liberado para computadoras.

SNK dejó en claro que en las próximas semanas se conocerán más detalles del videojuego que tiene a Shun'ei, Kyo, Benimaru, K', Mai y Leona como los primeros nuevos personajes revelados.