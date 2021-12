El delantero serbio marcó un gol el fin de semana pasado contra la Real Sociedad. No ha tenido mucha continuidad en el conjunto blanco.

Al igual que todas las semanas, la empresa estadounidense Electronic Arts, por medio de su juego FIFA 22, ha publicado el Equipo de la Semana (Team of The Week) número 12, en la cual se destaca a los mejores jugadores de la semana de todas las ligas del mundo. La gran sorpresa fue el delantero del Real Madrid Luka Jovic, quien marcó un gol en el triunfo merengue contra la Real Sociedad. Jovic es un jugador que no ha tenido mucha continuidad en el conjunto blanco.

Otro de los jugadores destacados es el delantero italiano de Lazio Ciro Inmobile, quien tiene la media más alta del equipo con 88. También está el francés Kingsley Coman, volante del poderoso Bayern Múnich de Alemania, líder de la Bundesliga.

¿Quiénes son los mejores jugadores de la semana en FIFA?

Igor Akinfeev, GK, CSKA Moscú: 83

Alessandro Bastoni, CB, Inter de Milán: 86

Alex Moreno, LB, Real Betis: 82

Ezri Konsa, CB, Aston Villa: 82

Kingsley Coman, RM, Bayern Múnich: 87

Bernardo Silva, CM, Manchester City: 87

Jordan Henderson, CM, Liverpool: 86

Téji Savanier, CAM, Montpellier: 85

Ciro Inmobile, ST, Lazio: 88

Luka Jovic, ST, Real Madrid: 84

Patrick Schick, ST, Bayer Leverkusen: 82