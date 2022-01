FIFA 22 es el mejor juego de fútbol del mercado debido a que su jugabilidad y sus licencias de equipos representan una autentica simulación de un partido con tus elecciones. Es tan popular el juego de Electronic Arts que todo los años los mismos fanáticos pueden elegir su plantilla con los 11 mejores jugadores, y este año no será la excepción debido a que ya se puede elegir el Equipo del Año 2021 (Team of the Year). Hay un total de 80 jugadores nominados. Además, al realizar la elección de los mejores se podrá participar por una PS5.

¿Quiénes son los jugadores nominados al Equipo del Año 2021 en FIFA 22?

Dentro de los nominados se encuentran jugadores como Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint Germain de Francia, y Erling Haaland, artillero del Borussia Dortmund de Alemania, jugadores catalogados como los nuevos líderes de esta generación del fútbol mundial. Aunque en las nominaciones también están Lionel Messi, exjugador del Barcelona y Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid, los líderes de la generación anterior.

Otras figuras nominadas son Antonio Donnarruma, portero italiano campeón de la Eurocopa 2020, y Emiliano Martínez, arquero argentino ganador de la Copa América 2021 disputada en Brasil.