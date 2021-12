Durante esta jornada se sorteó a los equipos de streamers que estarán participando en el evento de Ibai Llanos llamado Ibainéfico, el cual tendrá su versión 2021, y que contará con creadores de contenido como Auronplay, The Grefg y Rubius, por nombrar algunos, para recaudar fondos que en esta edición irán destinados a Médicos Sin Fronteras.

Hoy fue el primer día del evento el cual busca reunir 300 mil dólares, y consistió principalmente en la elección de los equipos que estarán compitiendo en los juegos designados, estos son: Among Us, Valorant, League of Legends, Uno, Mario Kart y Fall Guys. Los streamers se dividieron en cuatro equipos con Ibai, Auronplay, The Grefg y Rubius como los capitanes.

¿Quiénes serán los streamers que estarán participando en el Ibainéfico 2021?

A continuación la lista completa de los streamers participantes y los equipos:

Team Ibai

Werlyb

Zorman

Ulises

IlloJuan

BarbeQ

Sugussusana

Gemita

Espe

Papi Gavi

Paracetamor

Pandarina

Team Auronplay

Biyin

Juanguarnizo

Axozer

Ari Gameplays

Luzu

Spursito

Mayichi

Pol Turrents

Komanche

Siro López

Rioobó

Team Rubius

Zeling

Knekro

Nia

Reborn

Cristinini

Focus

Alexby

Aroyitt

El Ded

KiddKeo

Rubén Martín

Team The Grefg

Fernanfloo

Carola

Xokas

Reven

Ander

Karchez

ElMillor

Mery Soldier

Silithur

Elisawaves

Suzyroxx

Según lo señaló Ibai durante su transmisión de Twitch los streamers pueden transmitir libremente su participación en sus canal personales. El evento seguirá los días 18 y 19 de diciembre. El segundo día del evento continuará mañana a las 20:30 horas de Chile.