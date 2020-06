¡Presentado Crash Bandicoot 4: It's About Time! Llega el 2 de octubre a PS4 y Xbox One

Crash Bandicoot es una de esas franquicias que estuvo algo olvidada tras años de gloria en los 90 para PlayStation 1, siendo resucitada por Activision con dos muy buenas remasterizaciones de la trilogía original y Crash Team Racing de Naughty Dog en la primera consola de Sony.

Ahora es turno de dar un nuevo salto en esta saga, razón por la cual fue presentada durante esta jornada Crash Bandicoot 4: It's About Time, una nueva aventura de nuestro querido marsupial.

Mira el primer adelanto de Crash Bandicoot 4: It's About Time

Según es posible ver en el primer adelanto y gameplay del videojuego, este nuevo proyecto seguirá con la clásica formula que hizo tan exitoso a Crash Bandicoot en su momento, pero con nuevos elementos que buscarán darle algo de frescura a este nuevo relato.

El videojuego llegará a la PS4 y Xbox One este 2 de octubre del 2020.

En esta ocasión regresa el clásico enemigo de Crash, el Neo Cortex, quien creó un dispositivo para viajar en el tiempo y el espacio, por lo que la meta nuestra será detener sus planes a través del multiverso.

Mira el primer gameplay de Crash Bandicoot 4: It's About Time

Además, se destaca la llegada de nuevas Máscaras Cuánticas, unos objetos que dotarán a Crash de poderes para alterar la realidad, como detener el tiempo y cambiar la gravedad.

